Киевский апелляционный суд продлил срок содержания под стражей военного Сергея Гнездилова, который ранее самовольно оставил часть. Об этом сообщает "Киев24".
Отмечается, что во время заседания военнослужащий заявил о своей готовности вернуться в ряды украинской армии. Он подчеркнул, что сделает это только при условии, если в Украине установят четкие сроки службы.
"Постановление следственного судьи Печерского суда города Киева от 11 октября 2024 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя главного следственного управления Государственного бюро расследований о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования до 09.12.2024 года включительно без определения размера залога оставить без изменений", - сказала судья во время заседания.
Ранее Гнездилов говорил о том, что будет бороться за свою свободу. Он грозился объявить голодовку, пока не будут установлены четкие сроки службы в армии.
Дело Гнездилова: что известно
В конце сентября военнослужащий Сергей Гнездилов публично самовольно покинул воинскую часть. Тогда он сказал, что делает это из-за отсутствия четких сроков службы.
9 октября следователи ГБР задержали военнослужащего по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
Уже 11 октября Печерский суд избрал меру пресечения Гнездилову в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. В суде военный заявил, что в его задержании есть "политические мотивы".