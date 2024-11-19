Во время заседания Гнездилов заявил о готовности вернуться в ряды Сил обороны Украины.

Киевский апелляционный суд продлил срок содержания под стражей военного Сергея Гнездилова, который ранее самовольно оставил часть. Об этом сообщает "Киев24".

Отмечается, что во время заседания военнослужащий заявил о своей готовности вернуться в ряды украинской армии. Он подчеркнул, что сделает это только при условии, если в Украине установят четкие сроки службы.

"Постановление следственного судьи Печерского суда города Киева от 11 октября 2024 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя главного следственного управления Государственного бюро расследований о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования до 09.12.2024 года включительно без определения размера залога оставить без изменений", - сказала судья во время заседания.

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Ранее Гнездилов говорил о том, что будет бороться за свою свободу. Он грозился объявить голодовку, пока не будут установлены четкие сроки службы в армии.

Дело Гнездилова: что известно

В конце сентября военнослужащий Сергей Гнездилов публично самовольно покинул воинскую часть. Тогда он сказал, что делает это из-за отсутствия четких сроков службы.

9 октября следователи ГБР задержали военнослужащего по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Уже 11 октября Печерский суд избрал меру пресечения Гнездилову в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. В суде военный заявил, что в его задержании есть "политические мотивы".

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