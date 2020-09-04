25 августа все трое обвиняемых требовали в суде, чтобы их дело рассматривал суд присяжных.

Шевченковский районный суд города Киева начал отбор присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, в суде сейчас проходит утверждение присяжных.

Суд выясняет мнение сторон, согласны ли они быть присяжными, которых отобрала автоматизированная система автораспределения, и нет ли у них самоотводов.

Дело об убийстве Шеремета: что сейчас известно

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. 11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. По словам руководителя юридической фирмы «Сенс Консалтинг» Леонида Маслова, Антоненко уже исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - «только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок». Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором был Шеремет, и хранении взрывчатки.

25 августа все трое обвиняемых требовали в суде, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. Как отметила председательствующая в коллегии судей Оксана Голуб, поскольку согласно одной из статей Уголовного кодекса, которую инкриминируют всем троим обвиняемым, предусмотрено пожизненное лишение свободы, то они имеют право на то, чтобы их дело рассматривал суд присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных.

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Автор: Дмитрий Хилюк