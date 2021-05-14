При этом Андрей Антоненко возмутился из-за того что судьи, которые выносят "заведомо неправосудное решение", освобождены от любой ответственности.

Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко заявил, что будет добиваться уголовной ответственности для прокуроров, которые безосновательно обвинили его в причастности к этому делу.

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Об этом он сказал в интервью Громадському.

По словам Антоненко, он "обязательно" будет добиваться уголовной ответственности для прокуроров законным способом.

В то же время он возмущен, что судьи, которые выносят "заведомо неправосудное решение", освобождены от любой уголовной ответственности.

"А денежки где-то занесли, а где-то может быть какой-то компромат. Хотя какой компромат может быть на судью, если по закону им вообще ничего не может быть? Вот просто ничего. А вот прокурорам может быть", - отметил он.

Убийство Павла Шеремета: что известно

Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Впоследствии Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в исполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

4 января 2021 года белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете в то время председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

30 апреля Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защитников Антоненко, изменив ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

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Автор: Александр Топчий