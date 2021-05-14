Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко заявил, что будет добиваться уголовной ответственности для прокуроров, которые безосновательно обвинили его в причастности к этому делу.
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Об этом он сказал в интервью Громадському.
По словам Антоненко, он "обязательно" будет добиваться уголовной ответственности для прокуроров законным способом.
В то же время он возмущен, что судьи, которые выносят "заведомо неправосудное решение", освобождены от любой уголовной ответственности.
"А денежки где-то занесли, а где-то может быть какой-то компромат. Хотя какой компромат может быть на судью, если по закону им вообще ничего не может быть? Вот просто ничего. А вот прокурорам может быть", - отметил он.
Убийство Павла Шеремета: что известно
- Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
- 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.
- Впоследствии Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в исполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.
- 4 января 2021 года белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете в то время председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.
- 30 апреля Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защитников Антоненко, изменив ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
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