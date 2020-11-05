Освобождение служащего Нацгвардии Виталия Маркива, ошибочно осужденного в Италии, стало результатом трехлетней битвы за украинца главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом говорится в статье «Спасти нацгвардейца Маркива! 3 года борьбы за свободу украинского солдата, незаконно осужденного в Италии», опубликованной информационным агентством «УНН».

«Вердикт «виновен», ранее вынесенный итальянским судом и угрожал украинскому солдату заключением в 24 года, удалось отменить благодаря усилиям органов Министерства внутренних дел и позиции его руководителя. В ход дела Маркива лично вмешался тяжеловес украинского политикума и силового сектора Украины - Арсен Аваков. Он хорошо знаком с материалами дела, он лично занимался вопросами защиты нацгвардейца, лично общался с адвокатами. Аваков занял позицию «Украина своего солдата не оставит» и взял дело в свои руки», - говорится в публикации.

Автор подчеркивает, что расследование гибели Андрея Рокелле и его российского переводчика Андрея Миронова по указанию министра было забрано у СБУ и проведено силами МВД.

"Расследование проходило под руководством Авакова. Работу вела Нацгвардия и полиция. Десятки допросов, экспертиз. Вот, например, несколько фактов ... Показания сослуживцев Маркива из Нацгвардии помогли установить позицию, на которой тот нес службу: 1760 метров от точки, где погибли журналисты, овраг «вне визуального наблюдения». Для прицельного огня данная позиция просто недостижима! Далее следствие берется за видеозапись Роккелли в овраге - эта съемка зафиксировала события последних минут перед смертью журналиста. Ее Фонологическая экспертиза показала: обстрел по журналистам происходил с расстояния 200-300 метров. А именно на такой дистанции находился завод «Зевс» - на тот момент он был под контролем сепаратистов ... МВД получило свидетельства невиновности Маркива и направило все материалы в Италию», - отмечается в статье.

Глава МВД также лично присутствовал на заседании Апелляционного суда Милана, где отстоял соотечественника и вернул его домой.

"Через день заседания суда и 3 с половиной года заключения нацгвардейца суд признает его невиновным. Уже на следующий день Маркив вместе с украинской делегацией возвращается на Батькивщину, и, как нам стало известно, расходы за перелет также покрыл лично Арсен Аваков. Так Украина продемонстрировала международному сообществу готовность защищать своих солдат и свою честь на любой территории. А глава МВД - проукраинскую позицию и готовность отстаивать интересы Украины! Ведь по большому счету свободу Маркива отстоял именно Аваков», - подчеркивается в публикации.

Также указывается, что своими профессиональными действиями и принципиальной позицией министр фактически укрепил международный имидж Украины: «Речь Ведь идет о защите прав и свобод тех, кто отправился защищать страну от агрессора, речь о защите своих граждан. Речь о репутации государства на мировой арене! Первый раз европейское правосудие признает украинских военных - убийцами журналистов, да еще и в «непризнанной» войне, за которой следит взгляд всего мира ... Для Арсена Авакова - это больше, чем просто дело солдата. Он сделал все, чтобы защитить имидж нашей страны на международной арене: «Это иск не только против нацгвардейца, это иск против всей Украины», - позже прокомментирует глава МВД», - подытожил автор.

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Автор: УНИАН