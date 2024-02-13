В конце концов расследование вызывает впечатление, будто "все специально делалось с прицелом на максимальную уязвимость перед нормальным судебным процессом", отмечает эксперт.

14 и 15 февраля продолжится рассмотрение судебное рассмотрение сразу нескольких дел, в которых фигурирует бизнесмен Игорь Коломойский. Сначала в суде будут разбирать факт лишения его гражданства, а на следующий день - продолжат историю многострадального "Привата".

Как пишет в личном блоге для "Телеграфа" политолог Алексей Голобуцкий, вся причина - в количестве "ляпов", которые прослеживаются по делам против бизнесмена. По мнению Голобуцкого, в конце концов расследование вызывает впечатление, будто "все специально делалось с прицелом на максимальную уязвимость перед нормальным судебным процессом".

О лишении Коломойского гражданства Алексей Голобуцкий напоминает, что, прежде всего, в нашей стране отсутствует подобный законный механизм. Более того - неприкосновенность гражданства гарантируется собственно Конституцией Украины, которая является высшим законом государства.

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Политолог убежден, что для применения подобного механизма власти сначала стоило изменить Конституцию, изначально проведя референдум. Ведь подобные решения должен принимать народ, который, согласно статье 5 той же Конституции, является "единственным источником власти в стране".

"Это уже глобальные вещи. А конкретно в отношении Коломойского его адвокаты завтра раскатают государство (нас, фактически) простой ссылкой на ст. 25 Конституции. "Гражданин Украины не может быть лишен гражданства". А Конституция у нас - Закон прямого действия, имеющий высшую юридическую силу, - подчеркивает Алексей Голобуцкий. - Это стоит напомнить судьям, адвокатам, юристам офиса и народным депутатам Украины: Конституция – это Основной закон Украины. Конституция запрещает отбирать гражданство у гражданина. Точка".

По мнению политолога, все это дело в отношении Коломойского является "низкопробным спектаклем", за который приходится платить налогами, чтобы его участники получали зарплату. Голобуцкий считает, что лучше было потратить все эти финансы на армию, чем на подобное расследование, если оно в конце концов ни к чему хорошему не приведет.

Дело "Привата" - это еще один непростой кейс, на который также потрачено немало бюджетных средств. И оно тоже станет провальным, убежден Голобуцкий. Хотя бы, как минимум, потому, что "потерпевшей стороной" по делу числится "ПриватБанк", который еще в сентябре эксперты со стороны обвинителя признали не потерявшим ни копейки из-за указанных в деле транзакций Коломойского.

"Вообще, как оказывается, вся эта огромная конструкция" дел против Коломойского " на почти 6 миллиардов построена на двух показаниях работников самого низкого звена: кассирши и инкассатора. Не на показаниях аудиторов (и международных тоже – они тщательно все проверяли перед и после национализации), не на показаниях менеджмента, не на показаниях представителей наблюдательного совета. Перемещение (и исчезновение?) 6 миллиардов наличных – 12 грузовиков – "заметили" только кассирша и инкассатор. У остальных все цифры сошлись и сходились 10 лет подряд. До сих пор сходятся", - подчеркивает Голобуцкий.

Он также напомнил о нарушении процедуры внедрения санкций по подозрению, когда дело впервые развалилось, однако Игорь Коломойский продолжал находиться за решеткой.

"Если подходить с точки зрения нормального соблюдения процедуры (такого, которое можно было бы предъявить в суде "все было по закону"): как только первое подозрение отпало, а сидел в СИЗО Коломойский по первому подозрению, апелляция должна была бы это учесть и бизнесмена отпустить. Соответственно, второе подозрение должны были вручить, затем передать дело в суд первой инстанции и там избрать меру пресечения (вновь посадить), но апелляция эту стадию перескочила. Зачем тех лишних телопрушений?" - иронично спрашивает Голобуцкий.

При этом он подчеркивает, что, похоже, интерес власти к делу Коломойского до сих пор "жив". По мнению политолога, если с "Приватом" в целом не получится, то мир увидит вариант с "Укрнафтой".

"В смысле, в качестве" пострадавшего "вместо" Привата", который не утерпел. На тех же показаниях кассирши и инкассатора и с теми же обстоятельствами "куча аудитов предприятия до и после перехода контроля государству, которые ничего описанного не обнаружили", - пишет Голобуцкий.

Однако все это, предупреждает политолог, может стоить дорого. И в целом имиджа Украины на мировой арене, если Коломойский пойдет в Европейский суд по правам человека, и госбюджета, которому, вероятно, придется возмещать моральные убытки бизнесмену.

"За все это заплатим мы как налогоплательщики, - говорит Голобуцкий. - А подавался же весь этот цирк сначала как "возможность вернуть государству огромные средства, многомиллиардный доход – как только суд легко докажет вину!". Зато имеем уже десятки миллионов чистых расходов. Тогда будем иметь чистые убытки. Послали дурака Богу молиться - с битым лбом будут все..."

Дело Коломойского - сегодня это надо знать

Напомним, в сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (затем размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили уменьшить размер залога до начального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

Затем коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривен.

21 декабря Киевский апелляционный суд рассматривал обжалование постановления следственного судьи Шевченковского райсуда о продлении срока содержания Коломойского под стражей. Суд оставил бизнесмена под стражей до 26 января, но уменьшил ему залог примерно на 300 млн грн.

22 января Шевченковский райсуд города Киева продлил срок содержания Коломойского под стражей.