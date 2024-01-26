Десятки детективов БЭБ с сентября собирали "доказательную базу" на базе выписки со счета Коломойского и пяти допросов, отметил эксперт.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский почти пять месяцев находится в СИЗО, и теперь оказывается, что обвинять его не за что. Из-за этого Украина может попасть под прицел европейских судов.

Такое мнение высказал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. Он пояснил, что десятки детективов БЭБ с сентября собирали "доказательную базу" на базе выписки со счета Коломойского и пяти допросов.

"Коломойский сейчас сидит, потому что взял деньги с одного своего счета, положил на другой, а тогда вернул на первый. Обвинение: ничего он не возвращал, исчезли как утренний туман почти 6 миллиардов наличных. И вот в понедельник БЭБ представило наконец "аналитический продукт", на основании которого клепалось все дело. Который твердит буквально следующее: "Эксперты БЭБ установили, что Коломойский брал деньги, тогда вернул деньги, суммы взятых денег полностью совпадают с суммами внесенных денег". То есть, не пропадало ни 6, ни 1 миллиард наличных, ни хоть безналичная гривна, сколько было - ровно столько стало", - подчеркивает Голобуцкий.

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По его словам, за эти четыре месяца потратить десятки миллионов на содержание толпы детективов и прокуроров.

"И все это для того, чтобы теперь было официально зафиксировано в суде, что обвинять не в чем. Да твою же развесистую клюкву... Вы представляете, что с государством Украина (а ответчиком будет не армия дорого оплачиваемых детективов и прокуроров, а именно государство Украина) за это сделает любой европейский суд? А теперь добавьте вполне ожидаемые иски за невероятные моральные и физические страдания гражданина Коломойского в СИЗО со 2 сентября и до сих пор при полном отсутствии обвинений и кристальной честности фигуранта дела... Нас распнут. И заплюют. И я не знаю что еще", - резюмировал политтехнолог.

Дело Коломойского - сегодня это надо знать

Напомним, в сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (потом размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривень).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили уменьшить размер залога до начального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

Позже коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривень.

21 декабря Киевский апелляционный суд рассматривал обжалование постановления следственного судьи Шевченковского райсуда о продлении срока содержания Коломойского под стражей. Суд оставил бизнесмена под стражей до 26 января, но уменьшил ему залог примерно на 300 млн грн.

22 января Шевченковский райсуд города Киева продлил срок содержания Коломойского под стражей.