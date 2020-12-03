Кроме того, на свободе оказался и водитель Павловского и одновременно свидетель по делу убитой активистки.

Фигуранта дела Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из-под стражи по двум другим обвинениям.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на слова его адвоката.

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Ранее Павловского судьи уже признали виновным в сокрытии убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Тогда фигурант одиозного дела заключил со следствием сделку и дал показания против предполагаемого заказчика нападения Владислава Мангера и организатора преступления Алексея Левина. Он получил один год условно.

Однако Павловский оставался под стражей по двум другим обвинениям – создании преступной организации в Херсонской области и угоне транспортных средств, поясняют журналисты.

По словам его адвоката, 24 ноября истек срок содержания под стражей его подзащитного, а продолжать прокуратура не стала.

Кроме того, на свободе оказался и водитель Павловского и одновременно свидетель по делу убитой активистки и подозреваемый по делу об угоне транспорта Валерий Одинцов. Он заключил сделку со следствием.

Дело Гандзюк: что известно

Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пять исполнителей преступления.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и установления конечного заказчика этого преступления - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Мангера и Левина задержали, они находятся под стражей. Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждения способом, имеющим характер особого мучения и повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Также в деле фигурировал бывший помощник народного депутата Игорь Павловский. 16 сентября Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании виновности и заявил, что готов давать показания.

1 октября в суде Павловский заявил, что Мангер и Левин заказали нападение на общественную активистку. 16 октября он признан виновным в сокрытии преступления, он получил по условиям сделки со следствием один год условно.

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Автор: УНИАН