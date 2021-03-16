В селе Кубей Болградского района Одесской области общественники обнаружили большое мозаичное изображение Владимира Ульянова (Ленина) на стене в помещении местного клуба.
Об этом в Facebook сообщили представители проекта "Декоммунизация. Украина".
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"Вот такое изображение находится внутри клуба в селе Кубей Одесской области. Направили обращение с требованием демонтажа", - сказано в заявлении.
Обнаруженное изображение представляет собой большой портрет Ленина. Общественники обнародовали его фотографию.
В комментариях сторонники вышеназванного проекта предлагают переделать это мозаичное изображение в героя американского фильма "Доктор Стрэндж".
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