Пользователи соцсетей предлагают переделать изображение вождя пролетариата в доктора Стрэнджа из американского фантастического фильма.

В селе Кубей Болградского района Одесской области общественники обнаружили большое мозаичное изображение Владимира Ульянова (Ленина) на стене в помещении местного клуба.

Об этом в Facebook сообщили представители проекта "Декоммунизация. Украина".

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"Вот такое изображение находится внутри клуба в селе Кубей Одесской области. Направили обращение с требованием демонтажа", - сказано в заявлении.

Обнаруженное изображение представляет собой большой портрет Ленина. Общественники обнародовали его фотографию.

В комментариях сторонники вышеназванного проекта предлагают переделать это мозаичное изображение в героя американского фильма "Доктор Стрэндж".

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Автор: Лариса Козовая