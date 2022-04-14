Мужчина убаюкивал малышку в центре для переселенцев и понимал, что уже может не вернуться в свой дом.

Не так давно в сети появилось трогательное видео: дедушка-переселенец с грустными глазами убаюкивает маленькую внучку, понимая, что его дома больше нет. 84-летний мужчина и его семья сейчас в Ивано-Франковске, им некуда возвращаться, но никто не жалеет о решении выехать.

Об этом сообщает ТСН.

Семья дедушки потеряла дом, теперь все они будут начинать жизнь с нуля в новом месте. Видео, на котором грустный мужчина убаюкивает свою внучку, было снято в запорожском центре переселенцев. Дедушка вывез свою семью и маленькую внучку на машине, он сам был за рулем и согласился только ради спасения родственников.

"Ребенок есть ребенок. Ее нужно качать, чтобы она была счастлива, здорова. Вот я ее и качал, чтобы она никогда не видела того, что я видел", — рассказывает мужчина, который оберегал сон малышки.

Дедушка и его родственники выехали из села Степного, которое находится в 50 километрах от Запорожья. Туда российские оккупанты зашли в первые дни весны. Сначала в селе появились чеченцы, они были разведчиками. Враг разместил там свою технику и начал стрелять по украинским населенным пунктам.

Дедушка принял у себя дома родственников, так как они жили прямо возле опасной трассы. Вскоре их дом разбомбили. Вся семья около месяца жила под обстрелами, без света и газа. Они съели все запасы, лекарств не было, люди едва выживали.

2 апреля в село зашли украинские военные. Они посоветовали всем жителям поскорее выезжать. Дедушка не хотел покидать свой дом, но ему пришлось пойти на такой шаг ради маленькой внучки и других родственников. 84-летний мужчина - единственный водитель в семье, поэтому именно он сел за руль и вывез всех в Ивано-Франковск.

Дедушка впервые в своей жизни преодолел на машине такой путь. Он даже научился пользоваться навигатором.

"Руки устали немного, конечно. Я за себя не боялся, что меня убьют. Мне было жаль своих детей. И мы убегали как можно скорее", — поделился мужчина.

Сейчас семья уже нашла убежище и временное жилье в одной из церквей в Ивано-Франковске. Дедушка, ставший звездой сети благодаря трогательной любви к внучке, теперь не знает, вернутся ли все они в родное село. Их дома больше нет, по всему населенному пункту разбросаны мины и растяжки. Выезжать из Украины семья не планирует.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Донбассе дедушка попал под обстрел и чудом остался жив, его щенка спасли из-под завалов.

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