Соответствующее решение принял горсовет.

В Ивано-Франковске переименовали 25 улиц, названных в честь российских деятелей.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Возможно, кто-то скажет, что сейчас не время для таких вещей... А, может, уже давно пора. Именно сейчас мы боремся за победу Украины и не можем допустить, чтобы в будущем независимом нашем государстве вспоминали и чествовали московских или российских ученых, писателей, политических деятелей, а тем более советские праздники. Именно поэтому на очередной сессии городского совета решили переименовать ряд улиц в Ивано-Франковской общине", - рассказал городской голова.

Список улиц, которые переименовали:

ул. Гаркуши - на ул. Михаила Мулика (председатель Галицкого братства воинов Украинской дивизии УНА "Галичина", Герой Украины, Почетный гражданин Ивано-Франковска);

ул. Добролюбова - на ул. Героев Волновахи;

ул. Достоевского - на ул. Героев Чернигова;

ул. Лермонтова - на ул. Героев Мариуполя;

ул. Менделеева - на ул. Героев Попасной;

ул. Некрасова - на ул. Героев Ахтырки;

ул. Сеченова - на ул. Героев Николаева;

ул. Ушинского - на ул. Героев Херсона;

ул. Чехова - на ул. Героев Харькова;

ул. Герцена - на ул. Владимира Малкоша (доброволец дивизии "Галичина", воин УПА, общественный деятель, политзаключенный);

ул. Чайковского – на ул. Василия Слипака (украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции достоинства и боевых действий на востоке Украины, Герой Небесной сотни);

ул. Докучаева – на ул. Евстахия Джанджаласа (руководитель Станиславского рай провода ОУН);

ул. Короленко - на ул. Веры Левицкой (выдающаяся украинская театральная актриса);

ул. Макаренко - на ул. Ивана Федика (стрелок боевки Станиславского райпровода ОУН);

ул. Огарева - на ул. Мирослава Лущака (станиславовский семинарист);

ул. Руднева – на вл. Святослава Пахолкива (украинский военный, сотенный сотни УПА "Быстрые", рыцарь Бронзового креста боевой заслуги УПА);

ул. Пржевальского - на ул. Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА "Лісовики");

ул. Циолковского - на ул. Олексы Горняка (украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины);

ул. Академика Сахарова - на ул. Украинской Победы;

ул. Данилевского - на ул. ул. Степана Бурдина (рыцарь Бронзового Креста боевой заслуги УПА);

ул. Ковалевской - на ул. Пластовую;

ул. Толстого - на ул. Героев Киева;

ул. Глинки - на ул. Александра Тисовского (украинский Галицкий педагог, соучредитель пласта);

ул. Репина – на ул. Николая Арсенича-Березовского (член Пласта, УВО, ОУН (1929), 2-й голова и фактический создатель военной контрразведки ОУН — СБ ОУН, один из девяти генералов УПА и единственный генерал безопасности УПА, борец за независимость Украины в ХХ веке, Рыцарь Золотого Креста Заслуги (1946);

переулок Красный - на ул. Осипа Назарука (писатель, политический деятель).

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Ужгороде демонтировали памятник Пушкину.

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