В Ивано-Франковске переименовали 25 улиц, названных в честь российских деятелей.
Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
"Возможно, кто-то скажет, что сейчас не время для таких вещей... А, может, уже давно пора. Именно сейчас мы боремся за победу Украины и не можем допустить, чтобы в будущем независимом нашем государстве вспоминали и чествовали московских или российских ученых, писателей, политических деятелей, а тем более советские праздники. Именно поэтому на очередной сессии городского совета решили переименовать ряд улиц в Ивано-Франковской общине", - рассказал городской голова.
Список улиц, которые переименовали:
- ул. Гаркуши - на ул. Михаила Мулика (председатель Галицкого братства воинов Украинской дивизии УНА "Галичина", Герой Украины, Почетный гражданин Ивано-Франковска);
- ул. Добролюбова - на ул. Героев Волновахи;
- ул. Достоевского - на ул. Героев Чернигова;
- ул. Лермонтова - на ул. Героев Мариуполя;
- ул. Менделеева - на ул. Героев Попасной;
- ул. Некрасова - на ул. Героев Ахтырки;
- ул. Сеченова - на ул. Героев Николаева;
- ул. Ушинского - на ул. Героев Херсона;
- ул. Чехова - на ул. Героев Харькова;
- ул. Герцена - на ул. Владимира Малкоша (доброволец дивизии "Галичина", воин УПА, общественный деятель, политзаключенный);
- ул. Чайковского – на ул. Василия Слипака (украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции достоинства и боевых действий на востоке Украины, Герой Небесной сотни);
- ул. Докучаева – на ул. Евстахия Джанджаласа (руководитель Станиславского рай провода ОУН);
- ул. Короленко - на ул. Веры Левицкой (выдающаяся украинская театральная актриса);
- ул. Макаренко - на ул. Ивана Федика (стрелок боевки Станиславского райпровода ОУН);
- ул. Огарева - на ул. Мирослава Лущака (станиславовский семинарист);
- ул. Руднева – на вл. Святослава Пахолкива (украинский военный, сотенный сотни УПА "Быстрые", рыцарь Бронзового креста боевой заслуги УПА);
- ул. Пржевальского - на ул. Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА "Лісовики");
- ул. Циолковского - на ул. Олексы Горняка (украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины);
- ул. Академика Сахарова - на ул. Украинской Победы;
- ул. Данилевского - на ул. ул. Степана Бурдина (рыцарь Бронзового Креста боевой заслуги УПА);
- ул. Ковалевской - на ул. Пластовую;
- ул. Толстого - на ул. Героев Киева;
- ул. Глинки - на ул. Александра Тисовского (украинский Галицкий педагог, соучредитель пласта);
- ул. Репина – на ул. Николая Арсенича-Березовского (член Пласта, УВО, ОУН (1929), 2-й голова и фактический создатель военной контрразведки ОУН — СБ ОУН, один из девяти генералов УПА и единственный генерал безопасности УПА, борец за независимость Украины в ХХ веке, Рыцарь Золотого Креста Заслуги (1946);
- переулок Красный - на ул. Осипа Назарука (писатель, политический деятель).
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Ужгороде демонтировали памятник Пушкину.