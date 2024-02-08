Процесс мобилизации в Украине должен быть "справедливым". Не должно быть разделения на тех, кто защищает страну, и тех, кто наблюдает за этим.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и оборроны Алексей Данилов в эфире телемарафона, комментируя проект закона по мобилизации. По его словам, этот закон "должен быть о справедливости".
"Мобилизация должна быть справедливой. Не может быть так, что один защищает страну, а другой наблюдает за углом", - заявил он.
Мобилизация в Украине - последние новости
7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации.
В обновленном документе прописано освобождение от военной службы людей, имеющих инвалидность любой группы, снижение призывного возраста до 25 лет, отказ от срочной службы и введение электронного кабинета военнообязанного.
Народный депутат Виктор Балога нашел целую группу уже подготовленных украинцев, которых можно мобилизовать. Речь идет о бывших военных и правоохранителях, которые вышли на пенсию в 40-45 лет.