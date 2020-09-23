Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, как и бумажное.

Кабинет министров принял постановление, согласно которому в Украине вводится электронное свидетельство о рождении детей до 14 лет.

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Как сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации на своем сайте, соответствующее постановление Кабмин принял во время сегодняшнего заседания.

«Сегодня Кабинет Министров принял постановление, согласно которому вводится цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет. Ранее свидетельство о рождении было только в бумажном виде», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, принятое постановление определяет порядок заказа, формирования, предъявления и установления достоверности электронного свидетельства о рождении.

Также постановлением определена возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.

Минцифры также сообщило, что документ будет отображаться в мобильном приложении для оцифрованных документов «Дія» обоих родителей. Вместе со свидетельством также будет отображаться актуальная прописка ребенка.

Ведомство подчеркнуло, что отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, как и бумажное.

Согласно сообщению, Минцифры в ближайшее время запустит бета-тестирование электронного свидетельства о рождении в мобильном приложении «Дія».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 сентября, Кабинет министров внес изменения в порядок использования электронных отображений внутреннего и заграничного паспортов в мобильном приложении «Дія», согласно которым такие паспорта будут отображать информацию о зарегистрированном месте проживания гражданина.

Государство в смартфоне

В начале года Министерство цифровой трансформации провело презентацию мобильного приложения "Дія" и национальной онлайн-платформы "Дія. Цифрова грамотність».

Приложение "Дія" - это специально разработанное приложение в рамках проекта по диджитализации государственных услуг, созданное для граждан Украины. В этом приложении можно хранить оцифрованные версии своих документов.

Пользователям приложения доступна возможность использовать ряд цифровых версий документов с помощью смартфона. На портале "Дія" можно получить ряд публичных услуг онлайн.

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Автор: Павел Степанец