Государство в смартфоне: Минцифры презентовало мобильное приложение "Дія" (видео)

В первую очередь будут запущены электронные удостоверения водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Министерство цифровой трансформации проводит презентацию мобильного приложения «Дія» и национальной онлайн-платформы «Дия. Цифровая грамотность».

Как отмечают в Минцифры, «Дія» – это мобильное приложение, призванное хранить все необходимые документы в электронном виде. В первую очередь будет запущено электронные удостоверения водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.

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«Дия. Цифровая грамотность» – это первая национальная онлайн-платформа, которая поможет украинцам освоить базовые цифровые навыки, родителям защитить детей от опасности в Интернете, а учителям – делать уроки еще более интересными с помощью онлайн-инструментов», - говорится в сообщении министерства.

В мероприятии принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и др.

В конечном итоге команда разработчиков планирует объединить в одной программе «Дія» все государственные онлайн-сервисы.

Прямая трансляция презентации мобильного приложения "Дія": видео

Напомним, закрытый бета-тест приложения стартовал 16 декабря 2019 года с электронными водительским удостоверением и техпаспортом. В целом за полтора месяца было оцифровано 6 млн водительских удостоверений, выданных с 2013 года, и еще 5 млн свидетельств о регистрации транспортного средства. О результатах тестирования буквально вчера в своей колонке на НВ рассказал вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, он опубликовал небольшое видео, где поделился некоторыми ближайшими планами. В частности, сейчас разработка ПО «Дія» полностью ведется на аутсорсинге несколькими сторонними фирмами. Но прямо сейчас Кабмин набирает специалистов, чтобы сформировать собственную внутреннюю команду разработчиков Diia Company, которая займется дальнейшим развитием проекта. Предполагается, что это позволит существенно ускорить запуск веб-версии сервиса, а также внедрение новых функций. Как отметил Федоров, лично он рассчитывает на еженедельный цикл выпуска обновлений программы.

Сначала запуск планировался на 30 января, но был отложен на неделю из-за проблем со здоровьем министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как известно, еще в декабре в Украине начали тестировать «водительские права в смартфоне».

Кроме того, Кабинет министров Украины планирует внедрить электронные паспорта уже к концу февраля. В правительстве предупреждают, что электронные паспорта не заменят обычные и не позволят использовать смартфон для путешествий за границу, однако в большинстве бытовых ситуаций» о физическом паспорте можно будет забыть.

Также напомним, Министерство цифровой трансформации запустило проект повышения цифровой грамотности украинцев. В частности там выпустили первые серии специального образовательного сериала.

Кроме того Гончарук обещает внедрить электронные ученические и студенческие билеты уже в этом году.