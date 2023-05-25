Дмитрий Лубинец напомнил, что украинцы не имеют никакой защиты на территории РФ.

Еще одного ребенка, которого похитили россияне, удалось вернуть в Украину. Мама мальчика едва не попала в тюрьму, пытаясь вернуть сына.

"Никита и его мама сейчас уже в Украине. Однако история их возвращения домой может стать сюжетом для фильма, где мать едет в чужую страну, которая под предлогом "эвакуации" похитила ее сына. Женщина чуть не попала за решетку в России", - сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook.

По его словам, женщина, чтобы спасти несовершеннолетнего сына, обратилась к негосударственной организации, которая помогла с поездкой. Омбудсмен напомнил, что Украина и Россия разорвали дипломатические отношения, поэтому ни одна организация не может гарантировать безопасность украинцев на территории РФ.

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Лубинец сообщил, что известны случаи задержания граждан Украины на двое-трое суток и такая практика может использоваться в Беларуси.

Россияне похищают в Украине детей - последние новости

Российские оккупанты отличились в Украине множеством военных преступлений, в том числе насильной депортацией и похищением украинских детей даже тех, у которых есть родители. 17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с фактами похмщения маленьких украинцев.

При этом в Минитерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что известно о 19 514 украинских детях, незаконно депортированных в Россию. В свою очередь в Европарламенте заявили, что количество незаконно депортированных украинских детей может достигать 300 тысяч.

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