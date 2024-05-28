После повышения акцизов произойдет стремительное подорожание топлива, - Нефтерынок

Бензины станут дороже на 1,5 грн/л, дизтопливо - на 2,0 грн/л.

В мае 2024 г. Верховная Рада зарегистрировала проект Закона №11256, который предусматривает увеличение налогов на подакцизную продукцию в Украине. Он предусматривает, в частности, за пять шагов увеличить акцизный налог на топливо до 2028 года. Если этот закон будет принят, Украину ждет стремительный рост стоимости топлива, пишет Нефтерынок.

Закон предусматривает, что ставка акциза на бензины вырастет до €359 за 1000 л (+68,1%), на дизельное топливо - до €330 за 1000 л (в 2,36 раза), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) - до €277,00 за 1000 л (в 5,32 раза).

"По графику предложенных изменений при текущих рыночных условиях уже 1 июля 2024 года планируется стремительное увеличение стоимости топлива для потребителей (промышленности и физлицам на АЗС). В частности, бензины станут дороже на 1,5 грн/л, дизтопливо - на 2,0 грн/л", - пишут аналитики издания.