Украина стала более зависима от солнечных электростанций, но их работа зависит от погоды.

Российские обстрелы украинской энергосистемы привели к отсутствию света. Самые жесткие графики отключений электричества могут быть в самые жаркие летние месяцы.

В Укрэнерго отметили, что энергетика Украина стала более зависима от солнечной генерации после того, как российская армия вывела из строя ТЕС, ГЕС и другие объекты электрогенерации.

При этом указано, что на эффективность работы солнечных электростанций влияет погода.

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"В зависимости от степени облачности количество солнечных лучей, достигающих поверхности земли, может быть разным. При этом лучи, проходящие через облака, преломляются и падают на панель под другим углом", - говорится в сообщении.

Кроме того, важным погодным фактором является дождь, ведь дождевые облака сводят солнечную генерацию к нулю. В то же время жаркая погода также имеет негативный эффект.

"При сверхвысоких температурах выработка солнечной энергии будет ниже, чем сейчас, а потребление будет выше, ведь люди будут включать кондиционеры и вентиляторы. Поэтому в жаркие месяцы графики отключений могут быть более жесткими", - подытожили в Укрэнерго.

Отключения света в Украине - последние новости

Кабинет министров поручил Министерству энергетики и оператору энергосистемы компании "Укрэнерго" обеспечить справедливые графики отключений света.

При этом в "Укрэнерго" призывали готовиться к непростой зиме, ведь на восстановление поврежденных электростанций уйдут не дни и не недели - речь идет о месяцах, а для некоторых энергоблоков - о годах.

В результате атак РФ энергосистема Украины потеряла 8 ГВт мощностей, что привело к рекордному импорту электроэнергии из Европы. При этом максимальная возможность на импорт составляет 1,7 ГВт, и этого не хватает для полного покрытия дефицита.

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