Такие погодные условия могут привести к длительному прекращению движения транспорта.

Спасатели предупреждают о чрезвычайном гололеде на побережье Азовского моря и в порту Мариуполя.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Telegram-канале службы.

"Ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и в порту Мариуполь чрезвычайный гололед (III уровень опасности, красный)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Карпатах ожидаются лавины: где будет опаснее всего (карта)Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению и длительному прекращению движения транспорта.

Напомним, сегодня в некоторых городах Украины начался настоящий ледяной апокалипсис. Дороги сковывало льдом, начались перебои в работе транспорта.

Вас также могут заинтересовать новости: