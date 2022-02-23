Омбудсмен уточнила, какие права украинцев не будут ограничиваться.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прокомментировала введение с 24 февраля 2022 года чрезвычайного положения в Украине.

Об этом она написала в своем канале в Telegram.

"Указом вводятся отдельные ограничительные меры, направленные на нормализацию обстановки в государстве, обеспечение защиты и охраны государственной границы, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка, создание условий для надлежащего функционирования органов государственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества, предотвращение попытки захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины путем насилия", - сообщила она.

Также Денисова уточнила, какие права украинцев не будут ограничиваться.

"Меры не касаются конституционных прав и свобод, ограничение которых не допускается в условиях введенного чрезвычайного положения в соответствии с положениями части второй статьи 64 Конституции Украины, а именно прав на: равенство, гражданство, жизни и здоровья, уважение достоинства, свободу и личную неприкосновенность, обращение к субъектам властных полномочий, жилье, равные права и обязанности в браке, равенство прав детей, судебную и иные формы защиты, возмещения ущерба, причиненного действиями субъектов властных полномочий, знать свои права и обязанности, неприменение обратного действия законов во времени, профессиональную юридическую помощь, не выполнять явно преступных распоряжений или приказов, непривлечение дважды к ответственности за одно и то же правонарушение, презумпцию невиновности, не давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников", - пояснила она.

Денисова добавила, что в условиях чрезвычайного положения контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина в соответствии со статьей 32 Закона Украины "О правовом режиме чрезвычайного положения" осуществляет Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение на 30 дней.