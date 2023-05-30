В Украине, согласно соответствующему Указу президента, объявлена всеобщая мобилизация. Однако новости о том, где и как вручаются повестки, до сих пор вызывают недоразумения. Иногда в СМИ появляется информация, что повестки вручаются мужчинам в любых местах, в частности в метро, и с предписанием явиться в военкомат через час-полтора от времени выдачи повестки. Поэтому в вопросе стоит разобраться еще раз.

Что такое повестка? Это исключительно письменный документ, который выдается на имя конкретного лица, то есть военнообязанного с указанием обязательства такого лица явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывший военкомат).

В порядке, утвержденном Кабмином, который определяет механизм организации и ведения воинского учета призывников и военнообязанных, говорится, что военкоматы осуществляют оповещение указанных в распоряжении призывников, военнообязанных и резервистов по месту их проживания путем вручения под их личную подпись в карточках первичного учета повесток. Но украинское законодательство не определяет, где именно работники военкоматов имеют право вручать повестки. Следовательно, это может происходить где угодно, поскольку это не запрещено законом.

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Работники военкоматов нередко указывают срок явки "сегодня на завтра", а то и "сегодня на сегодня".

Военнообязанному, которому вручили повестку, необходимо явиться в военкомат в указанный в повестке срок. Если он этого не сделает, его ждет либо административная, либо уголовная ответственность (в зависимости от вида повестки). Однако, по состоянию на сегодня, ни одним нормативным актом не предусмотрен минимальный срок времени, когда военнообязанный должен явиться по вызову. А потому работники военкоматов нередко указывают срок с "сегодня на завтра", а то и вообще, "сегодня на сегодня".

Если провести аналогии права, то сроки явки по повестке четко зарегламентированы в Уголовном процессуальном кодексе. Если принять во внимание, что повестка - это фактически вызов, сообщение в уголовном производстве, то в таком документе указывается дата, время и место проведения соответствующего процессуального действия, или процессуальное решение или совершенное процессуальное действие. В случае установления Уголовным процессуальным кодексом Украины сроков осуществления процессуальных действий, которые не позволяют осуществить вызов в указанный срок, лицо должно получить повестку о вызове или быть уведомленным о нем другим путем как можно быстрее, но в любом случае с предоставлением ему необходимого времени для подготовки и прибытия по вызову.

Поэтому считаю, что в повестке для явки в военкомат, должна стоять дата, которая позволяет военнообязанному явиться по вызову не позднее, чем через три дня с даты ее вручения.

По опыту общения с клиентами по этому вопросу, отмечу, что рекомендую тем, кому выписывают повестки, сразу на месте указывать о невозможности появиться "завтра" и согласовать дату прибытия в военкомат.

Утвержден перечень уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия в ТЦК

В случае же, если случилось так, что человеку выписали повестку, в которой указано время явки "сегодня на сегодня", но явиться в назначенное время невозможно, то постановлением Кабинета Министров утвержден перечень уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в военный комиссариат для призыва на сборы. В частности, уважительными причинами считаются:

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы), или близкого родственника жены (мужа), которая произошла позже чем через семь суток до даты начала сборов;

болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), проживающих вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;

попадание под влияние чрезвычайной ситуации, которая возникла во время призыва на сборы и стала препятствием своевременному прибытию;

сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Поэтому, в случае если возникла такая ситуация, что вы не можете явиться в военкомат, рекомендую направить в ТЦКСП заказное письмо с уведомлением о невозможности явки в назначенное время и указать причину неприбытия по повестке.

Екатерина Анищенко, адвокат юридической компании"Riyako&Partners"