Раскопки и поиски могут проводить только ученые.

В Запорожье правоохранители взялись за черных археологов, которые ищут ценности на обезвоженных берегах. Под угрозой по меньшей мере 15 национальных памятников на побережье Днепра и Каховского водохранилища. Часть их на оккупированной территории, поэтому там проконтролировать это невозможно.

Как говорится в сюжете ТСН, полиция вылавливает копателей, рыщущих на свободной, правобережной части области. На троих уже составили админпротоколы. Им грозит штраф до 114 тысяч гривень или даже лишение свободы.

Раскопки и поиски могут проводить только ученые. Вскоре в Запорожской области сформируют археологическую экспедицию. Ведь воды Днепра скрывали памятники периода неолита, эпохи казачества и Средневековья.

"После экспедиции все это описывается, после чего в наших учебниках становится частью нашей истории. Копатель, который что-то нашел, потом засунул в карман и продал на каком-то аукционе или базаре, он не только украл - он разрушил достопримечательность", - говорит Владислав Мороко, директор департамента культуры и информационной политики Запорожской ОВА.

Копатели-грабители активизировались после подрыва оккупантами Каховской ГЭС

6 июня 2023 года Россия подорвала Каховскую ГЭС, это привело к масштабному затоплению населенных пунктов Херсонской области, а в некоторых регионах вода наоборот - начала отступать.

После подрыва Каховской ГЭС на территории Запорожской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей активизировались копатели-грабители.

Сообщалось, что в Днепропетровской области правоохранители "отгоняют" черных археологов.

Ранее гидроархеолог Максим Остапенко рассказывал, что ожидают найти на дне Каховского водохранилища после техногенной катастрофы, которую устроили россияне 6 июня.

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