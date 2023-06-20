Специалисты будут исследовать достопримечательности, которые оказались в зоне затопления.

Сечь - мать, а Великий Луг - отец - именно так раньше говорили о тех территориях, которые мы знаем как Каховское водохранилище, потерявшее свою воду и открывшее доступ к тем тайнам, которые прятала эта вода.

Максим Остапенко, кандидат исторических наук, временный исполняющий обязанности гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", гидроархеолог и экс-руководитель заповедника "Хортица", в эфире 1+1 рассказал, что ожидают найти на дне Каховского водохранилища после техногенной катастрофы, которую устроили россияне 6 июня.

По его словам, вода возле Хортицы, а это начало Каховского водохранилища, отошла где-то около 30-40 м, уже видны новые острова, которые десятилетиями никто не видел.

"Представьте себе, что мы увидим в Великом Лугу, это территория, которая имела ширину до 25 км, междуречья Днепра и Конки, эта территория состояла из сотен островов, озер, рек. Большая часть этой территории осталась неисследованной", - говорит Остапенко.

Теперь археологи будут исследовать памятники, которые оказались в зоне затопления. Они уже начали на Хортице исследование тех участков, которые повреждаются, которые размываются руслом Днепра.

"Уже есть первые находки - эпохи бронзы, скифского времени, казацкие останки. Самое интересное будет на Никопольщине, на Днепропетровщине, это территории, где располагались 5 Сечей, которые были затоплены без всякого исследования", - говорит гидроархеолог.

Великий Луг был расположен между двумя реками - Днепром и Конкой, это была уникальная местность. Здесь хранилось большое количество памятников разного времени, которые становятся доступными после подрыва россиянами Каховской ГЭС для крупных исследований.

Копатели-грабители активизировались после подрыва россиянами Каховской ГЭС

6 июня 2023 года Россия подорвала Каховскую ГЭС, это привело к масштабному затоплению населенных пунктов Херсонской области.

После подрыва Каховской ГЭС на территории Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, а также Одесской областей активизировались копатели-грабители, ищущие ценные предметы с помощью металлодетекторов.

В Днепропетровской области полицейские дежурят у обмелевших берегов Каховского водохранилища. Уже работает 18 патрулей и четыре наблюдательных пункта в Никопольском и Криворожском районах, они "отгоняют" черных археологов.

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