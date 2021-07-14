В Украине почти ничего не знают о новом штамме Covid-19 "Дельта", отметил Евгений Комаровский.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский предупредил украинцев об опасности коронавируса штамма "Дельта".

Об этом он заявил в новом видео на своем YouTube-канале, передает НВ.

"Оказывается это даже не середина, скорее всего. С учетом количества людей, которые на сегодняшний день привиты в Украине, мы как инфекционисты понимаем, что нас всех ждет. У нас будет очень плохая осень, в худшем случае - уже середина августа", - сказал Комаровский.

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По его словам, в Украине почти ничего не знают о новом штамме Covid-19 "Дельта", который уже зарегистрировали в 111 странах, и совсем к нему не готовятся.

Комаровский выразил обеспокоенность тем, что в Украине до сих пор нет лаборатории, которая могла бы самостоятельно изучать коронавирусы и определять их штаммы.

Кроме того, он отметил, что "ситуация в системе здравоохранения ухудшается, особенно касаемо кадров". Это, по его мнению, и есть причиной довольно небрежного отношения к осенним рискам.

Штамм коронавируса "Дельта" в Украине

В июне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине уже зафиксировали два случая коронавируса штамма "Дельта" - у 66-летней женщины и 16-летнего ребенка, которые вернулись из России. Их госпитализировали в Александровскую больницу в Киеве.

Вчера, 13 июля, стало известно, что штамм "Дельта" подозревают у двух женщин из Закарпатья, недавно вернувшихся из РФ. Сегодня утром официально подтвердили штамм "Дельта" в двух из четырех образцов, которые были отправлены на исследование.

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Автор: Александр Топчий