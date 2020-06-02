Суд избрал меру пресечения еще трем участникам массовой стрельбы в Броварах

Двух подозреваемых, которые сотрудничают со следствием и признали вину, отправили под домашний арест.

Суд избрал меры пресечения еще трем подозреваемым в участии в конфликте в Броварах 29 мая.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал в Facebook.

«По Броварам: только что суд принял решение о мере пресечения еще по трем фигурантам дела: одному – находящемуся в розыске – содержание под стражей без залога (заочно); двум другим определен домашний арест ввиду признания вины, сотрудничества со следствием и признательных показаний, которые подтверждают создание организованной группы с целью совершения противоправных действий. Это подкрепляет позицию следствия», - сообщил министр.

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Он добавил, что расследование дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой с участием около 100 человек, связанный с распределением междугородных пассажирских перевозок.

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

1 июня Аваков сообщил, что суд избрал для 20 человек, задержанных по подозрению в причастности к стрельбе в Броварах, меры пресечения в виде заключения под стражу.

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