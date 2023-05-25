В рамках осуждения деятельности коммунистического тоталитарного режима Киевсовет лишил звания "Почетный гражданин Киева" Леонида Брежнева и еще 5 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 82 депутата Киевсовета из 91 зарегистрированного в сессионном зале. Также звания лишили Алексея Епишева, Виталия Масола, Кирилла Москаленко, Алексея Федорова и Чионг Тиня. С полным списком Почетных граждан Киева можно ознакомиться по ссылке.
Согласно тексту решения, Киевсовет решил лишить звания "Почетный гражданин Киева" лиц, которые: "были избраны и работали на руководящих должностях Коммунистической партии Советского Союза, коммунистической партии Украины, Коммунистической партии другой союзной республики бывшего СССР, начиная с секретаря районного комитета и выше, и/или были избраны и работали на руководящих должностях, начиная с должностей секретаря ЦК ЛКСМ и высшие, и/или были штатными работниками, негласными агентами КГБ СССР, КГБ УССР или других союзных республик бывшего СССР, в Главном разведывательном управлении Министерства Обороны СССР, закончили высшие учебные заведения КГБ СССР помимо технических специальностей".
Звание Почетного гражданина Киева
Как сообщал УНИАН, 24 ноября Киевсовет поддержал решение, согласно которому экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева.
Звание "Почетный гражданин города Киева" установлено с целью поощрения и стимулирования работников предприятий, учреждений и организаций как города Киева, так и граждан Украины, иностранных граждан за выдающиеся заслуги в развитии экономики и социальной сферы украинской столицы, обогащение национального интеллектуального и культурного наследия, плодотворную общественную деятельность.