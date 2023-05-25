Решение приняли с целью осуждения деятельности коммунистического тоталитарного режима.

В рамках осуждения деятельности коммунистического тоталитарного режима Киевсовет лишил звания "Почетный гражданин Киева" Леонида Брежнева и еще 5 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 82 депутата Киевсовета из 91 зарегистрированного в сессионном зале. Также звания лишили Алексея Епишева, Виталия Масола, Кирилла Москаленко, Алексея Федорова и Чионг Тиня. С полным списком Почетных граждан Киева можно ознакомиться по ссылке.

Согласно тексту решения, Киевсовет решил лишить звания "Почетный гражданин Киева" лиц, которые: "были избраны и работали на руководящих должностях Коммунистической партии Советского Союза, коммунистической партии Украины, Коммунистической партии другой союзной республики бывшего СССР, начиная с секретаря районного комитета и выше, и/или были избраны и работали на руководящих должностях, начиная с должностей секретаря ЦК ЛКСМ и высшие, и/или были штатными работниками, негласными агентами КГБ СССР, КГБ УССР или других союзных республик бывшего СССР, в Главном разведывательном управлении Министерства Обороны СССР, закончили высшие учебные заведения КГБ СССР помимо технических специальностей".

Видео дня

Звание Почетного гражданина Киева

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Киевсовет поддержал решение, согласно которому экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева.

Звание "Почетный гражданин города Киева" установлено с целью поощрения и стимулирования работников предприятий, учреждений и организаций как города Киева, так и граждан Украины, иностранных граждан за выдающиеся заслуги в развитии экономики и социальной сферы украинской столицы, обогащение национального интеллектуального и культурного наследия, плодотворную общественную деятельность.

Вас также могут заинтересовать новости: