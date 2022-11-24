Джонсона ждут в Киеве, чтобы вручить награду.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал Почетным гражданином Киева. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Киевсовет одобрил решение о присвоении большому другу Украины Борису Джонсону звания Почетного гражданина Киева. Борис неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в наиболее драматичное время нашей борьбы против российского агрессора. Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине", - говорится в сообщении.

Кличко выразил благодарность Джонсону за поддержку. "Ждем в Киеве снова, чтобы вручить эту почетную награду!", - добавил мэр.

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Борис Джонсон и Украина

Как сообщал УНИАН, 2 июля Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский вручил ему орден Свободы. В частности, британскому премьеру вручен этот орден За выдающийся личный вклад в укрепление украинско-британского промышленного сотрудничества и поддержание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В свою очередь Джонсон поблагодарил Зеленского за вручение ему этого ордена и за признание усилий Британии в поддержку Украины.

В октябре Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского вуза.

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