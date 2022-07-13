Большинство украинцев хотят вернуться, когда появится возможность.

Около двух третей украинцев, которые выехали за границу из-за войны, пока не планируют возвращаться в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Его проводили в мае и июне среди 4900 украинцев, проживающих в Польше, Чехии, Венгрии, Молдове, Румынии и Словакии.

Большинство опрошенных беженцев говорят, что хотят вернуться в Украину, когда появится такая возможность. В то же время 65% пока планируют оставаться в той стране, где они оказались, и 9% - переехать в другую.

Главным стимулом для возвращения остается снижение интенсивности боевых действий.

16% респондентом отметили, что планируют уехать в Украину в ближайшие два месяца, но почти все – временно, чтобы повидаться с близкими или решить дела. 40% из тех, кто планирует возвращаться, собирались сделать это в течение следующего месяца.

В Управлении добавили, что 70% респондентов уехали из страны вместе с кем-то. Чаще всего беженцы выезжали с ближайшими родственниками. В 90% случаев члены семьи – женщины и дети. 82% респондентов оставили в Украине минимум одного близкого члена семьи.

77% опрошенных беженцев из Украины имеют высшее или профессионально-техническое образование и опыт работы.

Напомним, в середине июня Институт демографии и социальных исследований опубликовал статистику касательно беженцев. С первого дня полномасштабного вторжения и до 10 июня Украину покинули 4,8 млн человек. За этот же период вернулось 2 млн граждан. При этом в ООН утверждают, что количество украинских беженцев достигло 6,5 млн.

Вас также могут заинтересовать новости: