Основная сумма задолженности приходится на промышленность.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в октябре 2021 года выросла на 53,4% по сравнению с 1 января 2021 года и на 1 ноября составила 4,007 млрд грн.

Как сообщила Государственная служба статистики, основная доля задолженности приходится на промышленность (76,5%).

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При этом больше половины образовалось в Донецкой (25,1%), Харьковской (13,2%), Днепропетровской (11,9%) областях и г. Киеве (13,6%).

Сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 ноября 2021 года составила 158,5 млн грн.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Минимальная зарплата:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине будет поднята с 6 тыс. до 6,5 тыс. грн.

Задолженность по зарплате:

По данным Государственной службы статистики, задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в апреле 2021 года выросла на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1 мая составляла 3,57 млрд грн.

Основная доля задолженности приходилась на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%). Около половины долга образовано в Донецкой (23,2%), Харьковской (13,3%) областях и городе Киеве (12,9%).

1 июля 2021 года Шмыгаль поручил органам власти погасить долги по зарплатам.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2021 года выросла на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 1 октября 2021 года составляла 4,004 млрд грн.

Автор: Богдан Слуцкий