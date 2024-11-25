Во исполнение решений СНБО правительство одобрило план мероприятий по противодействию коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам.

Министерство здравоохранения вместе с правоохранителями сейчас проверяет решение медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) по установлению инвалидности более 1,6 тыс должностных лиц. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В ведомстве напомнили, что в конце октября Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Владимира Зеленского провел заседание, на котором рассмотрел ситуацию относительно коррупционных и других правонарушений при установлении инвалидности должностным лицам госорганов.

Во исполнение решений СНБО правительство одобрило план мероприятий по противодействию коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам. В рамках выполнения мероприятий этого плана Министерством здравоохранения создана межведомственная рабочая группа по проверке обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности должностным лицам государственных органов.

Видео дня

"По состоянию на конец ноября 2024 года группой, согласно информации СБУ, ГБР и Офиса Генерального прокурора, сформирован перечень из 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов. Они направлены для осуществления экспертизы относительно обоснованности принятых по ним решений медико-социальными экспертными комиссиями. В частности, среди отобранных дел, которые подлежат пересмотру:

32% - работники органов налоговой службы Украины;

26% - работники органов прокуратуры;

17% - работники органов таможенной службы;

25% - работники других государственных органов", - сообщает Минздрав.

Отмечается, что перечень лиц, дела которых подлежат пересмотру, увеличивается по мере поступления дополнительных данных от представителей правоохранительных органов.

"Ближайшие два месяца будут продолжаться проверки обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам, и в случае необоснованного принятия таких решений будут осуществляться их пересмотры в соответствии с постановлением КМУ от 03.12.2009 № 1317", - говорится в сообщении.

В состав межведомственной рабочей группы вошли представители Министерства здравоохранения Украины, Министерства социальной политики, Министерства внутренних дел, Национального агентства по вопросам государственной службы, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национальной полиции Украины, областных, Киевской городской военных администраций.

К экспертизе привлечены специалисты Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности Минздрава в г. Днепре и Научно-исследовательского института реабилитации лиц с инвалидностью в г. Виннице.

Скандал с работой МСЭК

Как сообщал УНИАН, 20 октября Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО из-за многочисленных инцидентов с МСЭК и "фальшивых инвалидностей".

Перед тем было выявлено много оформленных инвалидностей представителями органов прокуратуры. После этого генеральный прокурор Андрей Костин ушел в отставку.

Зеленский, говоря о фальшивых инвалидностях и связи прокуроров с медико-социальными экспертными комиссиями, назвал этих людей "реально внутренним врагом" в тылу.

Вскоре правительство одобрило законопроект, разработанный Минздравом, о ликвидации МСЭК в действующем виде до 1 января 2025 года. Со следующего года заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из врачей-практиков.

В этом месяце в Офисе генерального прокурора информировали, что сейчас в органах прокуратуры всех уровней работают 523 человека с инвалидностью. Отмечалось, что этот показатель составляет менее 6% от общей численности прокуроров и не превышает 10% по прокуратурам. Однако значительное превышение этих процентов фиксируется в Хмельницкой и Черкасской областях - 29% и 27% местных прокуроров соответственно.

Вас также могут заинтересовать новости: