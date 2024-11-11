Двум прокурорам установлена І группа инвалидности, 328 - ІІ группа и 193 - ІІІ группа.

По состоянию на сегодня в органах прокуратуры всех уровней работают 523 человека с инвалидностью. Об этом сообщает Офис генерального прокурора по итогам внутреннего расследования.

Отмечается, что этот показатель составляет менее 6% от общей численности прокуроров и не превышает 10% по прокуратурам. Значительное превышение этих чисел фиксируется в прокуратурах в Хмельницкой и Черкасской областях – 29% и 27% соответственно.

"Двум прокурорам установлена I группа инвалидности, 328 – II группа и 193 – III группа. Среди них 348 или 67% – мужчины, 175 или 33% – женщины. 386 прокуроров или 74% – получили первичное решение МСЭК об установлении инвалидности в период до 2022 года", – говорится в заявлении ОГП.

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При этом право на выплаты есть только у прокуроров, которые имеют инвалидность I или II группы. И размер этой выплаты равен размеру пенсии за выслугу лет при наличии соответствующего 10-летнего стажа.

"229 прокуроров или около 70% от числа тех, кто имеют I и II группы, получают пенсию на таких основаниях. Почти половина от общей суммы пенсий, выплачиваемой этим работникам ежемесячно, приходится на органы прокуратуры Черкасской и Хмельницкой областей", – добавили в прокуратуре.

Примечательно, что по закону МСЭК обязаны направлять сообщения о группе инвалидности и причинах ее установления по месту работы. В органы прокуратуры такие сообщения поступали лишь в единичных случаях – сейчас известно лишь о 10.

В ОГП отметили, что совместно с ГБР и СБУ работают над искоренением коррупции в МСЭК и органах прокуратуры.

Инвалидность у сотрудников прокуратуры

После громких разоблачений руководителей МСЭК на коррупции стало известно, что у десятков сотрудников прокуратуры есть инвалидность, за которую они получают большие выплаты.

Народный депутат Украины Инна Совсун рассказывала, что прокуроры имели "лазейку" в законодательстве Украины еще с 2001 года, благодаря которой получали самые большие выплаты по инвалидности. Она подчеркнула, что таких пенсий нет даже у военных.

После заседания СНБО, посвященного коррупции в органах МСЭК генпрокурор Андрей Костин подал в отставку. 29 октября Верховная Рада проголосовала за его увольнение.

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