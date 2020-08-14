Беспрецедентный случай: украинский моряк получил благодарность IMO за решительность при нападении пиратов

Украинец самостоятельно вел судно двое суток, в частности, отремонтировал поврежденное пиратами радиооборудование, установил связь с местными властями и договорился с французским военным фрегатом о сопровождении судна в безопасное место.

Сегодня украинский моряк отмечен благодарностью Международной морской организации (IMO) за решительность и лидерство, проявленные во время пиратского нападения.

Как сообщили УНИАН в Профсоюзе работников морского транспорта Украины (Одесса), 14 августа моряк Михаил Миронюк отмечен благодарностью за решительность и лидерские качества, проявленные им во время пиратского нападения на судно ANUKET AMBER.

Танкер ANUKET AMBER, который работал в Западной Африке, в 2018 году захватили пираты, в результате чего часть экипажа, включая трех офицеров - капитана, старшего помощника и старшего механика, была похищена. На борту остались только два офицера - Миронюк, который впервые пошел в рейс в должности второго помощника капитана, и второй механик.

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В профсоюзе отметили, что наш соотечественник самостоятельно вел судно двое суток, в частности, отремонтировал поврежденное пиратами радиооборудование, установил связь с местными властями и договорился с французским военным фрегатом о сопровождении судна в безопасное место.

Церемония награждения должна была состояться в рамках Ассамблеи IMO в ноябре 2019 года, но по ряду причин ее перенесли, а в 2020 году коррективы внесла пандемия COVID-19.

«Сейчас Михаил получил заслуженную награду из рук Морского посла доброй воли IMO в Украине, первого заместителя председателя Профсоюза работников морского транспорта Украины Олега Григорюка», - сообщили в организации.

Награда для Миронюка: что было до этого

В феврале 2019 года моряк был отмечен благодарностью Государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины и номинирован на награду IMO «За отвагу на море».

Миронюк стал первым из украинских моряков, удостоенным такой награды за 13 лет ее существования.

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Автор: Лариса Козовая