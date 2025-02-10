В курс подготовки новобранцев теперь ввели акцент на психологическую устойчивость военнослужащих.

В базовую общевойсковую подготовку (далее - БЗВП - "базова загальна військова підготовка") введут "нулевой" день для адаптации гражданских лиц, сообщает Минобороны Украины. Интересным нововведением также является просмотр фильма "Первый бой" в очках виртуальной реальности, с акцентом на подготовку психологической устойчивости мобилизованных граждан.

Это происходит в ходе внедрения пятой редакции программы БЗВП. Обновленная программа, как говорится на странице министерства в Facebook, заработала с понедельника, 10 февраля 2025 года.

"Ключевые нововведения новой программы БЗВП: "нулевой день" / день "перезагрузки" (адаптация гражданского к военной среде); обновленное содержание психологической подготовки / психологической устойчивости; устойчивости изучения программного обеспечения "Крапива"", - говорится в публикации.

Видео дня

Кроме того, Минобороны внедряет "интенсивные стрелковые упражнения" из индивидуального оружия солдата и маршевые (физические) занятия. Это позволит повысить выносливость военнослужащих.

Сообщается, что обновленная программа БЗВП является результатом тщательного анализа боевого опыта украинских подразделений. Изменения были необходимы из-за устаревших элементов и изменений на современном поле боя.

На сайте Минобороны говорится, что БЗВП состоит из четырех блоков — из ознакомительного курса, на который выделяется 8 часов, курса индивидуальной подготовки (107 часов), а также из обучения действий в составе подразделения (209 часов) и комплексного тактического занятия (48 часов).

После этого мобилизованные проходят профессиональные курсы в соответствии с определенными должностями в подразделениях ВСУ.

Другие новости о БЗВП

Ранее УНИАН сообщал, что в ноябре уже менялись принципы подготовки военных в центрах для мобилизованных. В частности, с 1 ноября 2024 года в учебных центрах и центрах подготовки увеличилась продолжительность курса БЗВП - 45 дней вместо 30.

Кроме того, выпускников вузов без БЗВП не будут брать на работу в госорганы и прокуратуру. Для студентов предусматривает 300 академических часов обучения.

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