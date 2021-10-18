Молодежь Славянска присоединилась к всеукраинскому флешмобу.

В Донецкой области молодые девушки станцевали под вирусную песню "Батько наш Бандера". Молодежь "зажгла" у стелы в Славянске, они повесили два флага и добавили "спецэффекты" в виде красно-черных дымовых шашек.

Видео с зажигательными танцами под песню о Бандере появилось на YouTube.

Как сообщило издание "Новинарня" к флешмобу присоединилась молодежь из общественных организаций "Славянская сечь" и "Единая семья Донетчины". Девушки в камуфляжной форме танцевали под ремикс песни "Батько наш Бандера" на фоне стелы у въезда в Славянск.

На стелле молодежь установила два флага: желто-голубой и красно-черный (флаг национально-освободительной борьбы украинского народа). Кроме этого, зажигательные танцы сопровождались дымом красных и черных файеров. Шашки образовали двухцветный дым. В описании к видео указано, что девушки исполнили свой танец 17 октября.

В комментариях пользователи отметили, что в РФ снова "запылает" от песни, под которую теперь станцевали еще и на Донетчине, неподалеку от оккупированных территорий Донбасса.

"Батько наш Бандера" - что известно о песне

"Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну будем воювати!", - в песне повстанцев речь идет об украинце, который боролся с "москалями" и погиб во время героической битвы. Главный герой лежал под дубом "без левой ноги и правой ноги", когда к нему подошла его мать. Впоследствии женщина похоронила сына: "на його могилі слова написала: Слава Україні! Всім героям Слава!".

Читайте такжеВ Донецке "муравьи" разбирают пустующие здания, но открыт памятник "Мотороле" (фото, видео)Патриотическая песня популярна уже много лет, а осенью 2021 года она стала трендовой в социальной сети TikTok. Недавно стало известно, что в Киеве школьники затролили учительницу-"ватницу" песней о Бандере, после этого она отказывалась выходить на работу.

Кроме этого, УНИАН уже сообщал, что скандальный Кива отпраздновал убийство Степана Бандеры с автоматом в руке и салютом.

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Автор: Полина Кузенко