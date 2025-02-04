Авиакомпания 'Украинские вертолеты' инициировала создание благотворительной платформы 'Детям Героев'

С начала большой войны авиакомпания оказала благотворительной помощи на сумму 228 млн гривен.

4 февраля состоялась первая встреча социально-ответственного бизнеса в поддержку детей-сирот погибших Героев. Создание платформы инициировала авиакомпания "Украинские вертолеты" в партнерстве с Министерством по делам ветеранов Украины, Украинским национальным комитетом Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) и Киевской областной военной администрацией.

Помощь, которая меняет жизнь

С начала полномасштабного вторжения авиакомпания "Украинские вертолеты" предоставила благотворительной помощи на общую сумму 228 млн гривен. Из них, 167 млн грн - на военную помощь, 35 млн - для семей погибших защитников и почти 13 млн грн - детям-сиротам павших Героев. Компания взяла под финансовую опеку 18 детей круглых сирот погибших Героев Киевщины. Ежемесячно на их нужды выделяет по 10 000 гривен на каждого и организует для своих подопечных развлекательные, познавательные и оздоровительные мероприятия. Также планирует взять под финансовую опеку и детей павших защитников Киева.

Именно поэтому авиакомпания хочет расширить собственную инициативу и чтобы неравнодушный сознательный бизнес из других регионов, объединившись, взял под опеку детей-сирот, чтобы покрыть потребности круглых сирот воинов ВСУ со всей Украины.

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Поскольку ежедневно в Украине растет количество детей, которые потеряли папу или маму на фронте. Это не просто цифры - это сломанные детские судьбы, пустые места за семейным столом, мечты, которые не стали реальностью.

"Каждая такая история - это боль, которую чувствует вся страна. Мы не можем вернуть им родителей, но можем дать им поддержку, безопасность и веру в будущее. Именно для этого мы создали благотворительную платформу "Детям Героев" и хотим найти единомышленников в этом деле. Здесь присутствуют представители 28 компаний, которые ответственно платят налоги. Они не вручают зарплаты в конвертах, пряча деньги от начисления военного сбора. Таких называют белым бизнесом. Мы все с вами одной крови. Та улыбка детей-сирот погибших Героев, которая возникает после общения с благотворителями, после полученной помощи, она много значит. Чтобы охватить всех детей нужно очень и очень много сделать. Но эта работа уже начинается сейчас. Я думаю, что нас много и мы со своей стороны планируем еще провести региональные встречи",- отметил Председатель совета директоров авиакомпании "Украинские вертолеты" Владимир Ткаченко.

Как будет работать платформа

На первом этапе социально-ответственный бизнес берет под опеку детей-сирот погибших Героев из регионов, которые выберут сами компании. Далее - определяет количество детей и чем будет помогать. В рамках инициативы бизнес объединяется, чтобы закрывать реальные потребности сирот - от финансовой поддержки до образования, лечения, психологической помощи и развития талантов.

Каждая компания, которая присоединяется, сама определяет, какую сумму и какому ребенку помогать. Это гибкий, прозрачный и честный механизм, который позволяет эффективно использовать ресурсы и действительно менять жизнь детей.

Почему это важно

"Я рад, что бизнес действительно работает не только ответственно, вбелую, но и готов подставлять плечо, там где государство не имеет ресурса - поддержать детишек наших Героев. Особенно это касается тех, кто проживает в отдаленных уголках страны, где доступ к необходимым ресурсам и помощи может быть ограниченным. Наш долг - обеспечить им надлежащую опеку, образование и возможности для развития, ведь это - будущее Украины",- добавил заместитель Министра по делам ветеранов Украины Руслан Приходько.

Приобщиться может любой бизнес, независимо от размера. Это не только о деньгах - помощь может быть разной: финансовая поддержка, развлекательные мероприятия, посещение оздоровительных лагерей, профессиональные курсы, психологическая поддержка.

"Мы готовы присоединиться и обеспечить ежемесячную материальную помощь детям круглым сиротам погибших Героев. Таких детей на Закарпатье, где я имею бизнес, действительно много, потому что мы, как тыловая область принимаем украинцев из прифронтовых регионов", - сказал Иван Синетар, основатель группы строительно-девелоперских компаний, в частности "Си энд Пи Билдинг Корпорейшн".

Благотворительная платформа социально-ответственного бизнеса "Детям Героев" - это не просто о благотворительности. Это о человечности, о силе сообщества, о нашем будущем. Потому что когда мы поддерживаем этих детей, мы строим Украину, за которую боролись их родители.