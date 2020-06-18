Рада отменила обязательную итоговую госаттестацию для школьников-выпускников в 2020 году

На голосовании соответствующий законопроект поддержали 356 депутатов.

Верховная Рада освободила выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации из-за эпидемии COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, за президентский закон о внесении изменений в некоторые законы по отдельным вопросам завершения 2019/2020 учебного года (№ 3669) проголосовали 356 народных депутатов из 387 зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты также поддержали предложение, чтобы председатель ВР безотлагательно подписал этот закон и передал его на подпись президенту.

Принятым законом в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" устанавливается, что в связи с осуществлением мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, получатели образования, котріе завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Получстели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.

В законе "Об образовании" определено, что в случае установления запрета участникам образовательного процесса посещать учебные заведения, временно, на период осуществления мер по предотвращению возникновения и распространения коронавируса, предусмотренных карантином, установленным Кабинетом министров, дата начала и/или окончания соответствующего учебного года (годов) может определяться (ранее - определяется) Кабинетом министров.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как заявил, представляя законопроект, первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, законопроект не направлен на отмену ЕГЭ, а лишь предусматривает возможность желающим самостоятельно принимать решение о прохождении ГИА в форме внешнего независимого оценивания. "ВНО остается основной возможностью поступления в высшие учебные заведения", - сказал он.

Как сообщал УНАН 17 июня в ВР был зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагалось освободить выпускников школ от прохождения обязательной государственной итоговой аттестации из-за эпидемии COVID-19.

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