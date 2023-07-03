Вследствие прилетов беспилотников типа "Shahed 136" по центру Сум повреждено административное здание и две многоэтажки. Сейчас известно об одном погибшем человеке и 16 раненых. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
"Зафиксировано четыре прилета БПЛА типа "Shahed 136" по центру города Сумы. В результате попадания повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, по состоянию на 13:00 предварительно известно о 16 раненых, один человек погиб. Пострадавшим оказали помощь.
Сейчас работы по эвакуации населения и ликвидации последствий пожара продолжаются.
Атака беспилотников на Сумы: что известно
Сегодня утром российские оккупанты атаковали Сумы с помощью беспилотников. Сообщалось о попадании в многоэтажку.
Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в результате российского удара БПЛА в пятиэтажном жилом доме погиб один человек.