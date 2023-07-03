Сейчас известно о 16 раненых и одном погибшем человеке.

Вследствие прилетов беспилотников типа "Shahed 136" по центру Сум повреждено административное здание и две многоэтажки. Сейчас известно об одном погибшем человеке и 16 раненых. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

"Зафиксировано четыре прилета БПЛА типа "Shahed 136" по центру города Сумы. В результате попадания повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, по состоянию на 13:00 предварительно известно о 16 раненых, один человек погиб. Пострадавшим оказали помощь.

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Сейчас работы по эвакуации населения и ликвидации последствий пожара продолжаются.

Атака беспилотников на Сумы: что известно

Сегодня утром российские оккупанты атаковали Сумы с помощью беспилотников. Сообщалось о попадании в многоэтажку.

Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в результате российского удара БПЛА в пятиэтажном жилом доме погиб один человек.

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