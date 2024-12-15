По словам президента, в ближайшее время в "Армию+" добавят еще подразделения украинских пограничников.

В государственном приложении "Армия+" появилась новая функция, а именно возможность перевода для бойцов Национальной гвардии Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Сейчас - на первом этапе - для воинов Нацгвардии открыты переводы внутри Нацгвардии, но есть задача добавить возможность также переводов между подразделениями Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии. В ближайшее время в "Армию+" будут добавлены еще подразделения наших пограничников. По состоянию на сегодня есть уже 3607 положительных решений по переводам для наших воинов Вооруженных Сил Украины", - отметил глава государства.

По его словам, такая функция является позитивом для воинов и возможностью дать людям большую мотивацию.

"Также сегодня есть новый хороший результат у нашей программы "еПоддержка", уже почти 7,5 млн заявок, из них более чем 2 млн заявок для детей. Уже продолжаются выплаты и 4,5 млрд грн перечислены уже людям. Наибольшее направление расходов - это коммунальные услуги и сейчас зимой действительно очень важно поддержать как можно больше наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства рассказал, что сегодня был доклад главкома ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте и районах проведения Курской операции.

"Тяжелая ситуация на Покровском направлении. Я благодарен всем подразделениям, которые уничтожают там оккупанта. Также отдельная благодарность нашим воинам на Курщине, нам нужна сила, чтобы достичь правильных результатов для Украины", - добавил президент.

Приложение "Армия+" - последние новости

В конце ноября стало известно о том, что военные, которые будут подавать рапорты на смену места службы через приложение "Армия+", в случае согласования будут видеть номер приказа на перевод. Для получения доступа к этой функции, нужно обновить приложение до новейшей версии.

В то же время в Минобороны Украины рассказали, что многим украинским бойцам отклоняют рапорты о переводе в другую часть, которые были поданы через приложение "Армия+". В частности, с начала работы услуги было отклонено 6500 запросов.

В министерстве отметили, что 70% рапортов отклонили из-за некачественных фото документов, отсутствия всех копий страниц с военного документа и подачи рекомендательного письма старого образца, в котором нет всей необходимой информации о службе военного.

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