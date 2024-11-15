В Минобороны объяснили почему может быть отказ в смене места службы.

С сегодняшнего дня в приложении "Армия+" заработала функция подачи рапорта на смену места службы. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Теперь военнослужащие Вооруженных Сил могут быстро и без лишней бюрократии подать рапорт на перевод в другую часть. Процесс максимально удобен и занимает всего около 15 минут", - отметил он.

В Минобороны отмечают, что для подачи рапорта понадобится военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевод. Дополнительно может понадобиться заключение ВВК для переводов по состоянию здоровья.

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При этом отмечается, что командирского согласия, как и Армия ID командира, для подачи рапорта не требуется - запрос автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ, где его рассмотрят в течение 72 часов.

"В отдельных случаях Кадровый центр напрямую обращается к командирам воинских частей за согласованием. В частности, для перевода между тыловыми или между боевыми бригадами. Также согласование требуется, если военный является офицером или занимает офицерскую должность", - отмечают в Минобороны.

Министр Умеров отмечает, что в случае отказа в Армия+ обязательно указываются четкие причины, например, переводы запрещены для военных, которые прослужили в своей части менее 6 месяцев или с момента предыдущего перевода по инициативе военного прошло менее года.

При этом отмечается, что все основания для отказа четко определены постановлением Кабинета Министров Украины от 12 ноября.2024 №1291.

Изменение места службы

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2024 года правительство приняло решение, которым разрешено военнослужащим самостоятельно переводиться между подразделениями.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что такой рапорт можно подать в цифровом формате.

Она также рассказала, что можно перевести военнослужащих из одного подразделения в другое в цифровом формате, если они переводятся из тыловых частей в боевые, из боевых частей в боевые. Может быть и перевод из боевых в тыловые части, если есть заключение ВВК, если лицо не занимает в своем подразделении должность, которая соответствует заключению ВВК".

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