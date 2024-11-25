За 10 дней на смену места службы через "Армия+" подали рапорты 4500 военных.

С сегодняшнего дня военнослужащие, которые будут подавать рапорты на смену места службы через приложение "Армия+", в случае согласования будут видеть номер приказа на перевод. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что для получения доступа к этому функционалу, нужно обновить приложение до новейшей версии.

При этом отмечается, что для военных, которые только подают рапорты, оповещение с номером приказа будет приходить автоматически вместе с информированием о согласовании перевода. А те, кто ранее уже получили согласование на перевод, но не имеют информации о формировании соответствующего приказа, нужно обратиться в службу поддержки в разделе "Меню".

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Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что за 10 дней работы сервиса военные подали в "Армия+" 4 500 рапортов на смену места службы.

"Из них 4 200 уже обработаны Кадровым центром ВСУ, в том числе 900 - получили согласование. Благодаря обновлению наши защитники теперь смогут сразу увидеть реквизиты приказа. Может показаться, что это незначительное изменение, но наличие номера приказа ускоряет весь процесс перевода без необходимости регулярно уточнять информацию в строевой",- подчеркнула она.

В Минобороны сообщили, что всего за более чем три месяца работы в "Армия+" авторизовалось 415 000 военнослужащих, которые успели подать 26 000 рапортов. При этом отмечается, что в приложении теперь доступно 17 видов рапортов, в частности на отпуск, материальную помощь и получение справки о прохождении службы.

Новинки в приложении "Армия+"

Как сообщал УНИАН, с 15 ноября 2024 года в приложении "Армия+" заработала функция подачи рапорта на смену места службы.

В Минобороны отмечали, что для подачи рапорта понадобится военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевод. Дополнительно может понадобиться заключение ВВК для переводов по состоянию здоровья.

При этом отмечается, что командирского согласия, как и Армия ID командира, для подачи рапорта не требуется - запрос автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ, где его рассмотрят в течение 72 часов.

В случае отказа в "Армия+" обязательно указываются четкие причины, например, перевод запрещен для военных, которые прослужили в своей части менее 6 месяцев или с момента предыдущего перевода по инициативе военного прошло менее года, то есть речь идет об основаниях, которые четко определены постановлением правительства от 12 ноября 2024 года №1291.

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