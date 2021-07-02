Алексей Арестович отметил, что парадную форму для женщин-военных изменили еще в 2017 году

Громкий скандал разгорелся из-за туфель на каблуке для женщин-военных, в которых они должны маршировать на параде ко Дню независимости Украины. Такая обувь предусмотрена приказом Министерства обороны еще в 2017 году.

Об этом рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в Facebook.

"Каблуки предусмотрены приказом Министра обороны N606 от 20.11.2017 года как обувь для парадно-выходной женской формы одежды военнослужащих. Решение провести парад в парадно-выходной форме вместо полевой - устное решение начальника Генерального штаба, зафиксированное приказом Командующего Сухопутными Войсками номер 453 от 22.06.21", - говорится в сообщении.

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При этом он напомнил, что приказ о каблуках к парадной форме был утвержден при тогдашнем министре обороны Степане Полтораке и президенте Петре Порошенко.

По словам, Арестовича стоимость обуви для женщин-военных составила в закупке без НДС 541 гривну.

Скандал из-за туфель на каблуке

В четверг, 1 июля, в сети разгорелся скандал вокруг участия женщин-военных в параде на каблуках вместо берцев. Фотографии подготовки опубликовало на своей странице Минобороны.

Женщины будут шагать по Крещатику в туфлях вместе с другими подразделениями – в рамках военного парада по случаю 30-летия Независимости. На подготовку дали три месяца.

Пользователи соцсетей назвали идею "трэшем" и заявили, что это превратит парад в "фарс".

В пятницу, 2 июля, депутаты Рады вручили министру обороны в знак протеста каблуки. Данный перфоманс не оценили в "Слуге народа". Евгения Кравчук заявила, что целесообразнее не вручать министру обороны туфли, а работать над улучшением обеспечения женщин-военнослужащих.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины отреагировали на скандал и заявили, что уже проводят проверку.

Депутат Рады Марина Бардина сообщила, что обувь на параде будет другой. Речь идет об обуви на невысоких каблуках, похожей на осенние боты.

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Автор: Анастасия Горбачева