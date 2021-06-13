Марш украинских сил начался в 10.00 с площади Свободы.

В Мариуполе проходят торжества по случаю седьмой годовщины освобождения города от пророссийских боевиков. В городе состоялся Марш украинских сил, программа предусматривает также военный парад, который начался в 12.00. На Театральной площади состоится торжественное награждение военнослужащих.

Марш украинских сил начался в 10.00 с площади Свободы. Его организатором стал Штаб обороны Приазовья, основанный “Национальным корпусом” и другими патриотическими движениями региона.

Как известно, Мариуполь был освобожден 13 июня 2014 силами добровольческого батальона “Азов” при поддержке воинских подразделений.

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Автор: Григорий Бондарь