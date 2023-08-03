Эти нардепы должны показать результаты важных голосований.

В фракции "Слуга народа" есть еще несколько претендентов на исключение, которым дали последний шанс.

"Их несколько, мы берем их в работу, даем последний шанс, показываем им результаты важных голосований. Например, по религиозным вопросам у нас всегда есть свободное голосование, по таким вопросам, как Стамбульская конвенция, – тоже. А когда есть международные обязательства, взятые государством, я не вижу коридора для плюрализма мнений, эти решения надо просто выполнять, как обещали", - заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "РБК-Украина".

По его словам, если эти нардепы не проголосуют за ключевые законы, вытащат карточку, или не придут на заседание ВРУ, их исключат. В общем, из фракции уже исключили или сами ушли 17 нардепов.

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"Часть этих людей - не из-за скандалов, а потому, что оказались не готовыми брать на себя политическую ответственность за выполнение обещаний, которые давали на выборах. Это от первоначального численного состава фракции - 6,75%", - подчеркнул Арахамия

Исключение депутатов из фракции "Слуга народа"

Открыл список исключенных в этом году депутатов скандальный Николай Тищенко. 27 января он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа". В том же месяце председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о лишении полномочий нардепа Алексея Ковалева ("Слуга народа") "в связи с его смертью" - чиновник из Херсонской области перешел на сторону оккупантов после российского вторжения в Украину.

27 июля Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия нардепа Юрия Аристова. Он сам написал заявление после скандала с его отдыхом на Мальдивах во время войны. На следующий день он получил меру пресечения от Печерского районного суда города Киева в виде личного обязательства.

В Киевсовете также не обошлось без скандалов. Депутата Владислава Трубицына, которого разоблачили на взятке, исключили из фракции "Слуга народа".

17 июля в "Слуге народа" приостановили членство во фракции депутата Людмилы Марченко, которую задержали по подозрению во фракции во взяточничестве и злоупотреблении влиянием. Решение о ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции.

31 июля стало известно, что нардеп Андрей Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий по собственному желанию. Он почти полгода не приходил на заседание в Верховную Раду Украины, но его заметили на отдыхе на Кипре.

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