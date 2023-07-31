Народного депутата Андрей Холодов исключили из "Слуга народа" после слухов об отдыхе на Кипре. Председатель партии Елена Шуляк подписала соответствующее распоряжение.
"В Верховную раду Украины поступило заявление от Андрея Холодова о сложении полномочий народного депутата. В свою очередь, как председатель партии "Слуга Народа", подписала распоряжение об исключении его из партии", - написала политик в Facebook.
При этом Шуляк указала на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна отдохнет от тех, кто хочет отдохнуть от государства. В связи с этим она призвала тех, кто не может защищать интересы Украины и ее граждан, сложить мандат.
Скандал с отдыхом Холодова на Кипре - что известно
Журналисты проекта "Схемы" обнародовали расследование, фигурантом которого стал нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов. Отмечается, что уехал из Украины в январе 2023 года и так и не вернулся. Таким образом, политик полгода не посещал заседания Верховной Рады.
При этом стало известно, что он находится с семьей на Кипре. Также журналисты выяснили, что жена Холодова стала совладельцем салона красоты в Вене.
Соообщается, что последний раз Холодов был в Украине 21 января. В 10:00 он выехал через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области на автомобиле Mercedes GLS 450.
В то же время в Аппарате ВР сообщили, что в 2023 году отпуска Холодову не предоставлялись, командировки за границу не оформлялись, а с 21 января выплаты не осуществлялись.
31 июля председатель парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Холодов подал заявление о сложении полномочий народного депутата.