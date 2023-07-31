В политсиле посоветовали тем, кто не может защищать интересы Украины, сложить мандат.

Народного депутата Андрей Холодов исключили из "Слуга народа" после слухов об отдыхе на Кипре. Председатель партии Елена Шуляк подписала соответствующее распоряжение.

"В Верховную раду Украины поступило заявление от Андрея Холодова о сложении полномочий народного депутата. В свою очередь, как председатель партии "Слуга Народа", подписала распоряжение об исключении его из партии", - написала политик в Facebook.

При этом Шуляк указала на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна отдохнет от тех, кто хочет отдохнуть от государства. В связи с этим она призвала тех, кто не может защищать интересы Украины и ее граждан, сложить мандат.

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Скандал с отдыхом Холодова на Кипре - что известно

Журналисты проекта "Схемы" обнародовали расследование, фигурантом которого стал нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов. Отмечается, что уехал из Украины в январе 2023 года и так и не вернулся. Таким образом, политик полгода не посещал заседания Верховной Рады.

При этом стало известно, что он находится с семьей на Кипре. Также журналисты выяснили, что жена Холодова стала совладельцем салона красоты в Вене.

Соообщается, что последний раз Холодов был в Украине 21 января. В 10:00 он выехал через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области на автомобиле Mercedes GLS 450.

В то же время в Аппарате ВР сообщили, что в 2023 году отпуска Холодову не предоставлялись, командировки за границу не оформлялись, а с 21 января выплаты не осуществлялись.

31 июля председатель парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Холодов подал заявление о сложении полномочий народного депутата.

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