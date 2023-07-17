По его словам, в обществе назревает очень серьезное недовольство их действиями при определении приоритетов при осуществлении закупок.

В парламенте активно обсуждается идея ограничения на время войны распоряжения бюджетными средствами при закупках из-за бездумных расходов.

Об этом отметил председатель президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия в Telegram, обращаясь к руководителям городов, чиновникам местного самоуправления и всем лицам, ответственным за процедуры закупок в нашем государстве, независимо от политической окраски.

"Все эти истории о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, перекладывании брусчатки, там, где она не в таком ужасном состоянии, в значительной степени дестабилизируют общество, которое живет непростой жизнью, умудряясь не просто выживать, но еще и волонтерить, донатить на армию и сохранять оптимистичный взгляд на будущее", - подчеркнул он.

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По его словам, в обществе назревает очень серьезное недовольство их действиями при определении приоритетов при осуществлении закупок.

"Я уже молчу о сигналах, которые мы получаем с фронта - наши защитники просто шокированы этими новостями", - отмечает он.

Арахамия отметил, что в Верховной Раде Украины активно обсуждают идею ограничения распоряжения этими средствами.

"Но останавливает нас только то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о" нападении на децентрализацию", что" власть атакует местное самоуправление" и распространять другие похожие месседжи", - добавил он.

При этом подчеркнул, что этот его пост является "последним предупреждением".

"Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что отнюдь не приближает нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа".

Скандалы с закупками в Киеве - детали

За последние несколько месяцев общественность узнала о нескольких тендерах, которые проводят отдельные госпредприятия, учреждения и местные органы власти во время широкомасштабной войны, где масштабы "распила" бюджетных средств огромны среди них самый популярный способ - дорожные работы. В частности, киевская власть в 2023 году выделила на строительство столичной кольцевой Дороги, которая из года в год ремонтируется, 872 миллиона гривень. Эта сумма почти соответствует финансированию ремонтов тех же отрезков Окружной дороги за предыдущие пять лет (с 2018 по 2022-ый).

В Днепровском районе Киева были проведены госзакупки вроде важных для гражданских укрытий вещей, в частности, 306 барабанов, дорогостоящих овощерезок и сковородок.