Сегодня Владислав Трубицын отсутствует на пленарном заседании сессии горсовета.

Депутата Владислава Трубицына, которого разоблачили на взятке, исключен из фракции "Слуга народа" в Киевсовете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в начале сегодняшнего пленарного заседания Киевсовета сообщили члены фракции "Слуга народа".

Так, представитель фракции Андрей Витренко заявил с трибуны: "Фракция политической партии "Слуга народа" и я - от имени этой фракции в Кивском городском совете хочу сообщить о том, что сегодня решением фракции исключено было из состава фракции Трубицына Владислава Сергеевича. Мы не являемся судебной инстанцией, мы не являемся обвинением. Мы приняли решение внутреннее. Решение основывается на волеизъявлении всех членов франкции".

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Следует отметить, что в сессионном зале Киевсовета Трубицын сегодня отсутствует, на заседании не регистрировался.

Дело Трубицына - что известно

Как сообщал УНИАН, 9 февраля 2022 г. детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от" Слуги народа " Трубицына и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн взятки при содействии в организации розничной торговли в столице. Ему сообщено о подозрении.

По данным следствия, депутат в сговоре с группой лиц организовал схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право расположения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний, а также дальнейшее беспрепятственное использование точек. Речь шла о семи локациях в разных районах столицы.

Свои "услуги", по информации правоохранителей, участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии планировали распределить между собой.

Высший антикоррупционный суд 11 февраля избрал мера пресечения Трубицину - содержание под стражей до 9 апреля с возможностью внесения залога в размере 14 млн 886 тыс. грн.

17 февраля 2022 г. Трубицын уже принял участие в заседании сессии Киевсовета.

Трубицын заявил, что не получал никаких взяток и что против него осуществляется масштабная информационная атака, связанная с депутатской деятельностью.

Он появлялся в Киевсовете на пленарных заседаниях и участвовал в работе постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства в качестве председателя.

Но 23 мая с. г. журналист Сергей Гришин сообщил, что Трубицын исчез. По его информации, депутат не явился на судебное заседание по своему делу и не пришел в Киевсовет, а источники говорят, что он заграницей. Близкому кругу якобы Трубицын пояснил, что поехал делать операцию по стентированию.

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