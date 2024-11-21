Согласно финансовому отчету ОО "Життя" за 2022 год, на свою деятельность в первый год полномасштабной войны организация привлекла ориентировочно 320 тыс. долларов.

Общественная организация "Життя" еще в конце февраля 2024 года обещала "отразить в отчетах" свои доходы и расходы за прошлый год, но до сих пор этого не сделала в своем финансовом отчете за 2023 год.

Вопрос "Униан" о том, когда эта сумма будет отражена в отчете, исполнительный директор ОО "Життя" Дмитрий Купыра в очередной раз во время пресс-конференции отказался комментировать.

Он также не прокомментировал вопрос о том, почему ОО "Життя" указывает Всемирную организацию здравоохранения как своего партнера, хотя в ВОЗ опровергли эту информацию в письме, которое есть в распоряжении "Униан".

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По словам Дмитрия Купыры, ОО "Життя" за 2023 год получила на свою антитабачную деятельность около 400 тыс. долларов (более 15 млн грн по среднему курсу 2023 года).

Согласно финансовому отчету ОО "Життя" за 2022 год, на свою деятельность в первый год полномасштабной войны организация привлекла ориентировочно 320 тыс. долларов. То есть в 2023 году финансовые поступления ОО "Життя" выросли более чем на 25%.

В марте 2024 года известный журналист, директор экспертно-аналитического центра "Диалог" Андрей Миселюк заподозрил ОО "Життя" в реализации оптимизационных схем для экономии на налогах.

"Безвозвратно эти средства приходят не в Украину, а в ОО "Життя". Украина же из этих денег получает очень мало. За 2023 год финансовый отчет ОО "Життя" еще до сих пор не опубликовала. Но за 2022 год, даже по данным официального сайта организации, с 320 тыс. долларов (или 11,6 млн грн по тогдашнему курсу) в виде налогов было уплачено лишь 732,8 тыс. грн - то есть примерно 6,3%", - писал Миселюк.

Журналист также обратил внимание, что уже через 4 месяца после прихода на работу в ОО "Життя" Дмитрий Купыра стал частным предпринимателем.

"Если уж профессионально бороться с табаком - то только как частный предприниматель. Потому что зачем платить больше налогов государству? Если посчитать возможную экономию на налогах ОО "Життя" благодаря оптимизационной схеме - (18% НДФЛ +1,5% военного сбора- 5% единого налога) Х 11,6 млн грн "освоенных" в 2022 году средств, - получается, что экономия на налогах составила примерно 1,7 млн грн. То есть получается, что ОО "Життя" в 2022 году сэкономила налогов вдвое больше, чем заплатила", - добавил Миселюк.