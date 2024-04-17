Девушка получила смертельное осколочное ранение.

В результате ракетной атаки на Чернигов погибла 25-летняя полицейская Алина Николаец. Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

"Сегодня в результате вражеского удара смертельное осколочное ранение получила 25-летняя лейтенант полиции Алина Николаец. Она находилась дома на больничном, когда враг нанес ракетный удар по густонаселенному жилому району Чернигова", - говорится в сообщении.

Там отметили, что Николаец была инспектором отдела реагирования патрульной полиции Черниговского райуправления. Она служила в полиции с июня 2023 года.

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Ракетный удар по Чернигову 17 апреля - детали

Сегодня утром российская армия нанесла три ракетных удара почти по центру Чернигова. По данным местных властей, речь идет о "прилете" по объекту социальной инфраструктуры.

Известно о 14 погибших и 61 травмированном человеке, среди которых трое детей.

Начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил, что в результате атаки пострадали, в частности, работники вуза и медицинского учреждения.

Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщал о гибели из-за обстрела города 25-летней лейтенанта полиции.

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