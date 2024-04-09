Актер театра по собственному желанию с первых дней войны защищал страну на фронте.

Украинский театральный актер и военный Андрей Доманский погиб на войне, защищая свое государство. На фронт звезда ушел добровольцем и находился там с начала полномасштабного вторжения.

Артист почти 25 лет своей жизни отдал театру, а затем стал на защиту государства в рядах ВСУ на фронте, где имел позывной "Артист". Всего Доманский сыграл более 40 ролей.

Он был актером Житомирского академического музыкально-драматического театра им. Ивана Кочерги. Именно представители бывшего места работы Доманского сообщили печальную весть и написали сообщение-благодарность коллеге:

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Ты всегда был искренним и добрым. Всегда шел вперед к своей цели. Ты умел поддержать словом и делом. Всегда улыбчивый. Мудрый, откровенный, эмоциональный. Невероятно талантливый, харизматичный. Ты любил театр, а театр любил тебя. Почти 25 лет ты служил театру. Тобой сыграно более 40 ярких ролей. Ты был надежным партнером. Твои роли навсегда останутся в памяти зрителей...Ты навсегда останешься в наших сердцах.

Добавим, что церемония прощания с актером состоится 10 апреля в 12:00 в фойе театра в Житомире.

Напомним, ранее на фронте погибла звезда украинских сериалов Василий Кухарский.

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