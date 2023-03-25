Последними словами Героя были "Слава Украине!".

Мурал с изображением Героя Украины Александра Мациевского появился в Ривне. Боец стал символом сопротивления российским оккупантам - глядя в глаза смерти перед расстрелом безоружный воин произнес "Слава Украине".

Стенопись на память о герое создали на территории Ривненского управления патрульной полиции, говорится в сюжете ТСН.

Автор мурала - местный художник Константин Качановский. Рядом с фигурой бойца написаны слова: "И придет время когда один скажет: "Слава Украине", а миллионы будут отвечать "Героям слава".

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Расстрел украинского военнопленного после слов "Слава Украине!"

6 марта в сети распространили видео, на котором россияне расстреливают безоружного украинского воина. Его последними словами стали "Слава Украине!".

12 марта СБУ окончательно подтвердила личность Героя, расстрелянного после слов "Слава Украине!". Им оказался не Тимофей Шадура, а воин терробороны. Это - снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

В тот же день Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому.

15 марта глава государства вручил орден "Золотая Звезда" матери солдата Александра Мациевского, которого посмертно удостоено звания Героя Украины.

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