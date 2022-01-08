34-летний гражданин РФ прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула.

Еще одному российскому актеру запретили въезд в Украину из-за съемок во временно оккупированном Крыму, куда он попал, нарушая порядок въезда.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

34-летний гражданин РФ прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула.

"Во время проведения необходимых мероприятий контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянин, который является актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках российского сериала", - говорится в сообщении.

В ходе беседы иностранец всячески открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове.

Гражданин РФ также отметил, что направлялся в Украину на съемки.

За нарушение норм украинского законодательства гражданина РФ в Украину пограничники не пропустили, кроме того, он получил запрет въезда в Украину на ближайшие три года. Мужчина вернется обратно обратным рейсом. Фамилия не разглашается.

Но, по данным источников УП, речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко. Он участвовал в съемках сериала "Гурзуф" в оккупированном Россией Крыму.

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