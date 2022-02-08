Теперь сменить место регистрации можно онлайн в несколько кликов.

Пользователи государственного портала "Дия" отныне в онлайн-режиме смогут менять место регистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на очередном событии "Diia Summit", во время которого презентуют новые услуги портала.

"Сегодня уходит в прошлое самая популярная (услуга – УНИАН) – смена места регистрации или смена прописки, как говорят в народе. Или ад, как говорят те, кто хотя бы раз в жизни менял прописку. С сегодняшнего дня никаких учетов, никаких кабинетов, паспортных столов, военкоматов и очереди. Отныне изменить место регистрации можно онлайн в несколько кликов", - отметил глава государства.

Читайте такжеВ "Дие" с сегодняшнего дня можно сгенерировать справку о несудимости

Новые услуги в "Дие"

Также сегодня стало известно, что в приложении станут доступными следующие функции:

"шеринг" техпаспорта;

генерирование справки о несудимости;

опросы

Сегодня Зеленский также объявил, что вскоре все украинцы в возрасте от 60 лет получат бесплатный современный смартфон и льготный тариф на связь.

Напомним, 1 февраля в мобильном приложении "Дия" появились COVID-сертификаты о бустерной дозе вакцины от коронавируса - их могут сгенерировать лишь те, кто ее получил.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации запустило портал цифрового государства "Дия", который сочетает в едином электронном формате все услуги, предоставляемые государством гражданам и бизнесу.